Amazon Prime ha confirmat que ja està treballant en una quarta temporada de The Boys, la sèrie de ciència-ficció i sàtira en què un grup de vigilants planta cara als abusos dels superherois. La renovació es produeix just una setmana després que s’estrenés la tercera temporada, els capítols de la qual s’aniran emetent un a un fins que s’arribi al desenllaç, el pròxim 8 de juliol. «Des de la nostra primera conversa amb Eric Kripke i l’equip creatiu sobre la tercera temporada sabíem que la sèrie seguia sent encara més audaç, una gesta impressionant tenint en compte l’èxit salvatge de la segona temporada», assegura Vernon Sanders , d’Amazon Studios.