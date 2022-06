Filmin va incorporar divendres al seu catàleg La fragancia del primer amor, la primera sèrie taiwanesa protagonitzada per dues dones lesbianes. Segons informa la plataforma, aquesta emotiva història, «una de les millors sèries internacionals de l’any» segons la revista Variety, segueix dues amigues que, després de ser separades a l’institut pels prejudicis i l’odi, es retroben anys més tard i es troben davant de la possibilitat d’un amor que mai no es van atrevir a imaginar. La sèrie, formada per 6 episodis de 15 minuts, ha estat seleccionada en multitud de festivals internacionals, entre ells el BFI Flare, Outfest, el de Tòquio i fins i tot a la Secció Oficial de Séries Mania.