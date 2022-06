Carol Rovira ha estat una de les cares del darrer èxit televisiu de TV3, Eufòria, i la cadena pública catalana ja li ha encarregat un nou projecte. La cantant i actriu tarragonina presentarà i posarà la veu a “La gran vetllada”, un talent show per a les nits d'estiu. Començarà dimecres que ve, 29 de juny, a les 22.05 h.

Segons explica TV3, a "La gran vetllada", tres persones anònimes competiran per preparar la vetllada perfecta a casa seva. Acompanyats per un ajudant que ells mateixos han escollit, hauran de crear una ambientació especial, preparar un bon menú i exhibir el seu talent artístic en un número final. Els concursants hauran de sorprendre en les tres categories per obtenir una bona puntuació dels seus rivals. El millor amfitrió o amfitriona aconseguirà endur-se els 3.000 euros de premi.

En el primer capítol, “La gran vetllada” visitarà a Barcelona per treure la pols a la pinta i la mantellina amb Glòria Ribera. També a Barcelona, Cristina de Ribot farà tocar el cel amb la seva veu. I a l’horta de Lleida, el misticisme i el virtuosisme de Berta Puigdemasa es fusionaran per trencar l’aura celestial de l’arpa.

A més de ser un concurs, “La gran vetllada” també és "una aposta per nous talents de tots els àmbits: música, màgia, humor, dansa… Alguns s’han donat a conèixer a les xarxes socials, d’altres als circuits underground, però tots tenen una proposta artística prou madura per arribar al gran públic. Són quinze cares noves, triades en un càsting, que contribuiran a ampliar l’escena cultural catalana", revela la cadena.