La seva naturalitat i proximitat amb els seguidors, són sens dubte les claus del seu èxit. Dulceida, l’estrella per excel·lència de les xarxes socials, passa un dels seus millors moments professionalment. La ‘influencer’ acaba de concloure les gravacions de ‘Dulceida al desnudo’, el que potser és un dels projectes més importants de la seva carrera. Es tracta d’una docusèrie de quatre capítols en què mostrarà com és realment el seu dia a dia i descobrirà la faceta més íntima de la persona que hi ha darrere el personatge de Dulceida: Aida Domènech.

La catalana aprofundirà en les claus del seu èxit i com ha sabut utilitzar les xarxes socials per connectar amb el públic, tant espanyol com estranger, en aquesta producció de Mandarina que s’estrenarà primer a Amazon Prime Video i després a Mediaset a partir de la temporada vinent.

Per parlar de les seves primeres impressions després de concloure les gravacions, Dulceida ha concedit una entrevista a Ricky García en el marc del 15è aniversari de Desalia, el gran festival musical de Ron Barceló que va tornar amb magnificència als seus orígens a la República Domincana després de dos anys de parèntesi per la pandèmia sanitària, i que un any més en va ser una de les convidades juntament amb els actors Yon González, Elena Rivera i Omar Montes.

«Aquesta sèrie és perfecta per conèixer la nostra professió, perquè el que hi ha darrere és molt desconegut i hi ha molts mites que no són veritat. La gent es pensa que només és posar una foto i després de veure ‘Dulceida al desnudo’, la gent podrà dir que li caic bé o malament, però no que els ‘influencers’ no fem res», assegura l’empresària, que va muntar amb la seva mare una agència de talent digital pròpia.