Carol Rovira, la ‘coach’ d’interpretació del ‘talent’ musical ‘Eufòria’ i protagonista del fenomen #Luimelia, es posa al capdavant del nou programa de TV-3, ‘La gran vetllada’, l’aposta de la cadena per a aquest estiu que estrena aquest dimecres, 29 (22.05 h). El ‘talent show’ és un programa familiar en què tres artistes anònims competeixen per preparar una vetllada rodona a casa seva. El guanyador s’emportarà 3.000 euros de premi.

‘La gran vetllada’, una producció de TV-3 amb la col·laboració de Lavinia Audiovisual sorgida de la segona ‘crida’ de la CCMA i de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, reuneix tres persones anònimes que competeixen per preparar la vetllada perfecta a casa seva. Acompanyats per un ajudant que ells mateixos han escollit, hauran de crear una ambientació especial, preparar un bon menú i exhibir el seu talent artístic en un número final. Els concursants hauran de sorprendre en les tres categories per obtenir una bona puntuació dels seus rivals. ¡El millor amfitrió o amfitriona aconseguirà emportar-se el premi en metàl·lic.

Al primer capítol, ‘La gran vetllada’ anirà a Barcelona per treure la pols a la pinta i la mantellina amb Glòria Ribera. També a Barcelona, Cristina de Ribot farà tocar el cel amb la seva veu. I a l’horta de Lleida, el misticisme i el virtuosisme de Berta Puigdemasa es fusionaran per trencar l’aura celestial de l’arpa.

A més de ser un concurs, ‘La gran vetllada’ també és una aposta per nous talents de tots els àmbits: música, màgia, humor, dansa... Alguns s’han donat a conèixer a les xarxes socials, d’altres en els circuits ‘underground’, però tots tenen una proposta artística prou madura per arribar al gran públic. Són 15 cares noves, triades en un càsting, que contribuiran a ampliar l’escena cultural catalana.