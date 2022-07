Avui a les 22.05 h el Preguntes freqüents, presentat per Cristina Puig, arriba al seu final després de cinc temporades d’emissió els dissabtes a la nit a TV3. Ho farà en un programa especial, amb públic i en directe des de la Fundació Miró.

Serà un FAQS diferent a l’habitual, amb un format que recollirà els cinc anys d’emissió amb convidats vinculats al programa. No hi faltaran els habituals de cada setmana, Pilar Rahola i Quico Sallés, però també hi seran Neus Tomàs, Daniel Basteiro, Sara González, Àlex Cubero, Bea Talegón i Ana Pardo de Vera.

La música en directe, sempre present en el programa, tampoc es perdrà el comiat d’aquest espai. Hi actuaran Gertrudis, Els Pets, Fauna i Los Manolos.

El programa pel qual TV3 apostarà per omplir el buit que deixarà el FAQS el conduirà Ricard Ustrell, que deixarà Planta Baixa. El nou espai del primer time serà un híbrid entre el format de talk show i el de late night, i vol tenir públic al plató i banda musical.