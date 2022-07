Dilluns van fer-se oficials els resultats del nou baròmetre OTT de GECA (d’àmbit nacional), que van mostrar com Diseny+ ha recuperat el tercer lloc en el podi de plataformes on més usuaris tenen accès (pagant, o no). Amb un 34’8%, però, està lluny encara de Netflix, líder amb un 74’6%, i d’Amazon PrimeVideo, que, amb un 70’9%, ha batut els seus rècords històrics. Diseny+, a més, ha sigut la plataforma amb un augment més notable (+5,8 punts), seguida de Prime Video (+3,6) i HBO Max (+2,9), que, tot i créixer, ha baixat al quart lloc amb un 33%. Movistar Plus+, amb un 24,4%,és l’única de les cinc grans plataformes que ha perdut usuaris (-1’8 punts), ja que Netflix segueix estancada, però, tot i així, ha crescut 0,8 punts. Cal tenir en compte, de totes maneres, que es tracta d’un trimestre on s’aturen les competicions esportives.

Mentrestant, YouTube repeteix com el servei finançat per anuncis més usat, arribant al 49,4%. També segueix a l’alça TikTok, empatada amb AtresPlayer, que ha caigut al 27,6%.