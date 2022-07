Després del gran èxit que va suposar ‘Joc de trons’, feia temps que HBO Max buscava una successora que pogués aconseguir el mateix èxit que la sèrie basada en la saga ‘Cançó de gel i foc’ de George R. R. Martin. ¿I què hi pot haver millor que apostar novament per alguna de les novel·les del mateix autor per assegurar la jugada?

El pròxim 21 d’agost (22 a Espanya), la plataforma estrena ‘La Casa del Dragón’ (‘House of Dragon’), la preqüela de la història protagonitzada per Daenerys Targaryen, Jon Neu, els germans Lannister i la família Stark. No és el primer intent d’HBO Max de reviure l’èxit de la seva predecessora, ja ho va intentar amb un altre projecte frustrat cancel·lat després de rodar-se el pilot, protagonitzat per Naomi Watts. Ni serà l’últim, amb la idea de la seqüela de Jon Snow ja en marxa.

A ‘La Casa del Dragón’ (‘House of Dragon’), la plataforma adapta de nou un llibre de George R. R. Martin. Es tracta de ‘Foc i sang’, un títol que fa referència a la seva saga protagonista, els Targaryen, els senyors dels dracs, tal com ja va demostrar l’aguerrida Daenerys en la sèrie original.

Dos volums

Publicat el 2018, és el primer de dos volums (el segon encara no s’ha publicat) que aprofundeixen en aquesta influent casa d’ascendència Valyria que va regnar durant gairebé 300 anys als Set Regnes de Ponent. Però la història està ambientada 300 anys abans que la de ‘Joc de trons’, començant per Aegon I Targaryen, el Conqueridor, creador del cobejat Tron de Ferro, i seguit per la resta de les generacions de Targaryen que van lluitar contra vent i marea per conservar el poder, i el tron, fins a l’arribada de la Guerra Civil que gairebé acaba amb ells.

Entre ells hi ha Viserys Targaryen (interpretat per Paddy Considine), elegit pels senyors de Ponent per succeir el Vell Rei, Jaehaerys, al Gran Consell de Harrenhal. Home càlid, amable i decent, Viserys només desitja continuar el llegat del seu avi. Però els homes bons no necessàriament són grans reis, i ni en la seva família sembla que l’hi posaran fàcil al tron.

A la novel·la, narrada per un culte mestre de la Ciutadella, R. R. Martin aprofundeix en la Dansa de Dracs, la Guerra Civil forjada en el mateix si dels Targaryen, i mostra com era Ponent quan els dracs dominaven el cel.

El repartiment

Un altre dels protagonistes de ‘La Casa del Dragón’ (‘House of Dragon’) és Matt Smith (‘The Crown’), en el paper del príncep Daemon Targaryen, germà petit del rei Viserys i hereu al tron. Un guerrer incomparable i un genet de dracs.

En el repartiment també figuren Olivia Cooke com a Alicent Hightower, la filla d’Otto Hightower, la Mà del Rei i la dona més bonica dels Set Regnes, i Emma D’Arcy com la princesa Rhaenyra Targaryen, la primogènita del rei, de pura sang valyria i una autèntica geneta de drac.

Steve Toussaint és Lord Corlys Velaryon, ‘la Serp Marina’, que compta amb l’armada més gran del món. És el senyor de la Casa Velaryon, un llinatge valyri tan antic com la Casa Targaryen.

Eve Best és la princesa Rhaenys Targaryen, una geneta de drac i dona de Lord Corlys Velaryon. Va ser descartada com a hereva al tron en el Gran Consell perquè el regne afavoria el seu cosí, Viserys, simplement per ser home.

Fabien Frankel és Sir Criston Cole, d’ascendència de Dorne, el fill comú del majordom del senyor de Blackhaven.

Sonoya Mizuno és Mysaria, que va arribar a Ponent sense res i va ser venuda nombroses vegades. Es convertiria en l’aliada del príncep Daemon Targaryen, l’hereu al tron.

I Rhys Ifans és Otto Hightower, la Mà del Rei. Segons el seu punt de vista, l’amenaça més gran per al regne és el germà del rei, Daemon, i la seva posició com a hereu al tron.