Avui, a les 23h, Cosmo estrenarà el capítol final de la segona temporada de Pretty Hard Cases, una comèdia irreverent plena d’acció on dues policies estan disposades a tot per cuidar els carrers de Toronto. La sèrie ha rebut lloances per abordar temes com el masclisme , les desigualtats socials o la diversitat racial.

Aquestes són les detectius Kelly Duffe (Adrienne C. Moore, Orange Is The New Black), de la brigada antivici, i Samantha Wazowski (Meredith MacNeill, Baroness Von Sketch Show), de la brigada criminal. Després d’un inici complicat a la primera temporada, cada cop treballen més bé totes juntes. En la segona entrega de la sèrie, les detectius s’han trobat amb missions sorprenents i un nou crim a la comunitat que han de resoldre enmig de la corrupció policial. Tot plegat, mentre intenten posar ordre a unes vides personals on la Sam no troba temps per centrar-se a començar una relació amb en Naz (Al Mukadam, El caso Sloane) mentre la Kelly té sentiments oposats quan la seva exparella torna. En l’últim episodi d’aquesta producció de NBCUniversal, les protagonistes s’infiltraran a una cerimònia d’inauguració a una nova terminal privada de l’aeroport per on sospiten que entrarà un carregament de cocaïna rosa de la banda Los Coyotes.