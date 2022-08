<strong>Josep Pedrerol</strong> també va tornar a ‘Jugones’ després de les seves vacances d'estiu parlant del nou F.C. Barcelona. Després d’anunciar <strong>la bomba de la nova temporada d’‘El chiringuito’</strong>, el periodista esportiu ha analitzat la ‘fórmula Laporta’ per tornar a il·lusionar el barcelonisme després d’una temporada negra en un nou editorial en l’espai de La Sexta: «El Barça està sent l’estrella de l’estiu».

«És més notícia Laporta que cap futbolista del món. Ha aconseguit el que semblava impossible: il·lusionar de nou el barcelonisme. Bravo per ell. Ho ha fet a cop de palanca. Ja porta sis fitxatges amb Lewandowski al capdavant i Xavi en vol tres més», va continuar Pedrerol en aquest editorial.

El comunicador va tancar aquesta secció recordant la legitimitat que el club culer té per executar aquesta fórmula per competir i guanyar els títols que hi ha en joc en aquesta temporada futbolística: «Molts es riuen de les palanques. Critiquen que es gastin tants milions. ¿De qui són els diners? Dels socis del Barça. I ells han dit que sí a les palanques».

Aquestes paraules de Pedrerol arriben només hores després que <strong>anunciés aquest diumenge que ‘El chiringuito de Jugones’</strong> comptarà amb les imatges dels partits de primera i segona divisió d’aquesta temporada de LaLiga, que ha començat aquest cap de setmana passat.

«Durant diversos anys, hem comentat les imatges a través de diferents fotografies i captures. Imatges de la polèmica, parlant dels gols sense poder veure’ls... La notícia és que, a partir d’ara, les imatges de LaLiga les podreu veure aquí. Veurem les imatges de tots els partits de LaLiga Santander i de LaLiga Smartbank», va assegurar el presentador, que va rebre els aplaudiments de tots els col·laboradors del plató.