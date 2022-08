El dilluns 5 de setembre Movistar Plus+ estrenarà Billy el Niño, la nova sèrie de Michael Hirst, el creador de la celebrada Vikingos, que, pel seu nou treball, s’ha basat en la vida del bandoler també conegut com a William H. Bonney. En concret, la sèrie comptarà amb vuit episodis que s’emetran setmanalment i on es narrarà la història real rere el mite de Billy el Nen, des de la infància d’un fill d’immigrants irlandesos fins al seu paper en la guerra del comtat de Lincoln, passant per les seves primeres experiències de vaquer i pistoler a la frontera nord-americana. Tom Blyth, actor de la pròxima entrega d’Els Jocs de la Fam, s’ha posat en la pell del bandoler.