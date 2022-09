El film Modelo 77, dirigit per Alberto Rodríguez i protagonitzat per Miguel Herrán i Javier Gutiérrez, va presentar el seu cartell oficial poc abans d’inaugurar la setantena edició del Festival de Sant Sebastià el 16 de setembre, en una gala que serà la seva estrena mundial.

El premiat tàndem de Rodríguez amb Rafael Cobos repeteix en aquesta pel·lícula, que compta amb un repartiment de gran calibre. El títol, Modelo 77, evoca la mítica presó de Barcelona i l’any en què tenen lloc els fets que es relaten. A saber, el jove comptable Manuel (Herrán) hi arriba pendent d’un judici per malversació que podria suposar-li una pena d’entre 6 i 8 anys. Un càstig desproporcionat. Amb el seu company de cel·la, Pino (Gutiérrez), se sumaran a COPEL, un grup de presos que lluitaran pels drets comuns i l’amnistia. En una història d’amistat, justícia i solidaritat i una Espanya que estava canviant i obrint-se, començarà una guerra per la llibertat que farà trontollar el sistema penitenciari de l’Estat.

Les coses canviaven fora, i també havien de fer-ho a dins. Aquesta producció de Movistar+ i Atípica Films vol ser, també, el reflex d’una societat que buscava nous horitzons.

Els espectadors podran valorar-ho, des de les sales de cinema, a partir del 23 de setembre.

Un vincle que ve de lluny

Són pocs els directors espanyols que, com ara Rodríguez, han tingut el privilegi d’inaugurar el certamen de cinema en la seva història recent. Així, és una bona manera de mantenir una gran relació que va començar l’any 2000, quan la seva òpera prima, El factor Pilgrim (amb Santi Amodeo) va rebre una Menció Especial del Jurat de Nous Realitzadors. Llavors, El traje (2002), 7 vírgenes (2005) i La isla mínima (2014), encara havien de rebre la Conxa de Plata a millor actor pels seus tres protagonistes: Juan José Ballesta, Javier Gutiérrez i Eduard Fernández. El 2017, a més, Rodríguez va presentar-hi La Peste, la primera sèrie a participar en la Secció Oficial del festival.