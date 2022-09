La programació de les tardes d’Antena 3 podria comptar amb una important novetat. Després de complir-se un any del final d’«Ahora Caigo» amb Arturo Valls, la cadena principal d’Atresmedia ha emès l’ordre d’aturar les gravacions de «Boom», el concurs de les bombes i els cables presentat per Juanra Bonet, després de vuit anys en antena, segons avança el portal Vertele.

De moment, el concurs de Gestmusic es continuarà emetent diverses setmanes fins a oferir totes les entregues que té gravades. És a dir, la decisió d’Atresmedia és la de no fer més episodis del format. A més, segons la informació de l’esmentat mitjà, el seu plató no serà tancat, per la qual cosa puntualment Atresmedia podria sol·licitar la gravació de més entregues per encaixar a la seva graella o permetre-li preparar el seu relleu.

Aquest moviment pot estar justificat per la pròxima arribada del nou programa de Sonsoles Ónega, l’últim gran fitxatge d’Atresmedia. Segons ha avançat Yotele, l’equip del nou espai de la presentadora ha començat aquest dilluns, 5 de setembre, a treballar en els estudis de la cadena a San Sebastián de los Reyes.

Tot fa indicar que el nou programa de Sonsoles Ónega s’emetrà en aquesta franja horària, si bé és una revisió que encara no s’ha tancat, a l’espera que l’equip perfili el format amb què s’incorporarà a la graella del canal principal d’Atresmedia.