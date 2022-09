Vince Gilligan, el productor i guionista responsable d’haver creat dues de les sèries més aclamades dels darrers anys, Breaking Bad i la seva preqüela Better Call Saul, té un nou projecte a l’horitzó. Una nova ficció que el reunirà, precisament, amb una de les estrelles de la recentment finalitzada Better Call Saul. La seva propera aventura televisiva consistirà en una sèrie de televisió de títol encara desconegut. Segons informa Variety, la producció és descrita com un profund drama de gènere que explorarà la condició humana. A més, tot i estar encara en les fases més primerenques de desenvolupament, Gilligan ja tindria una actriu protagonista a qui coneix de sobres: Rhea Seehorn.

La intèrpret ja ha treballat precisament en el seu últim projecte, Better Call Saul. Seehorn donava vida a l’advocada Kim Wexler, paper que la va catapultar a la fama en guanyar un premi Saturn i dos premis Satellite, a més d’una recent nominació a l’Emmy el 2022. El productor i guionista Gilligan ha manifestat el següent: «Després de 15 anys, vaig pensar que era el moment de deixar d’escriure antiherois... I qui és més heroica que la brillant Rhea Seehorn? Ja és hora que tingui la seva pròpia sèrie». La reunió del binomi ha estat possible gràcies a AppleTV+.