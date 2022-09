Professora de ball, coreògrafa, tiktoker i ara col·laboradora d'un programa radiofònic. D'ençà que s'ha convertit en un perfil popular dins del món català de TikTok, a Nadine Romero (Manresa,1996) se li han obert les portes a múltiples col·laboracions amb artistes, com Abraham Mateo, marques comercials i també mitjans de comunicació. Després d'aparèixer a RTVE i a TV3, la manresana suma una nova experiència professional al currículum i a partir d'ara protagonitzarà una secció de Loft, un programa d'iCat per al públic jove presentant per la periodista Xenia Casado i la influencer Berta Roca.

Descrit per les seves presentadores com "un espai on tothom és benvingut", a Loft s'hi parla de tot: moda, música, tendències, xarxes socials... I és en aquesta última secció on entra en joc la Nadine. La manresana s'encarrega de comentar vídeos de TikTok que s'han fet més virals pels comentaris que pel clip en si. En el seu debut en el magazín, la tiktoker, ha comentat tres vídeos: el d'una noia que es dona un cop contra ensenyant el seu cabell, un home fruiter que crida en un mercat i un casament on un colom no vola i cau a terra. Durant el seu visionat, la manresana i els presentadors esclaten a riure. Entre rialles, els tres comenten els vídeos i sobretot, gaudeixen del riure de la manresana, que, "enamora" els dos locutors del programa. "Mai a la vida m'hauria pensat que tindria una secció a la ràdio" ha comentat Romero a Regió7. La manresana, que va ser guardonada amb l'accèssit de comunicació dels premis Regió7 2021, ha expressat el seu desig tenir en un futur el seu propi programa de ràdio". El programa es pot escoltar en directe de dilluns a dijous de 21 a 23 hores. El magazín també es pot seguir a través de Spotify, YouTube, TikTok i Instagram.