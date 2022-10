Beatrice Duodu és la nova encarregada de dirigir els informatius nocturns del canal 3/24. Amb aquest nom, TV3 fa història col·locant per primera vegada, després de 40 anys d'emissió, una persona, i en aquest cas una dona, d'origen africà, exactament de Ghana, com a presentadora d'un dels seus informatius.

Duodu, de Vic, va estudiar periodisme a la UAB i ja havia format part de la cadena pública catalana en el programa de Ricard Ustrell, Planta Baixa. Ara, després que es prescindís d'ella en la nova temporada, torna a TV3 debutant com a presentadora del noticiari nocturn de la cadena del 3/24. Al seu Twitter explica també que havia format part de l'equip de Rac 1 i RTVE.

Una dona negra presentant un informatiu a la televisió pública catalana. És un fet excepcional, però no ho hauria de ser. Enhorabona @BeatriceDuodu i gràcies per obrir camí! pic.twitter.com/DhAmkuoitp — Alaaddine Azzouzi (@aladdin_azr) 4 de octubre de 2022

La vigatana ha fet una publicació a Instagram agraint la cadena i fent una crida a poc a poc, incorporar persones d'origen o descendència negra als mitjans: "Avui m'he estrenat com a presentadora al canal 3/24. Ha estat un camí llarg i he passat tants nervis com alegries, però aquí estem! Ara la televisió pública catalana és una mica més nostra també.", diu a la xarxa social.