Divendres passat, Anabel Pantoja va reaparèixer en el ‘Deluxe’ després de diversos mesos sense trepitjar el plató de ‘Sálvame’ per respondre a tot el que s’ha dit sobre ella des de la seva sortida de ‘Supervivientes’. Una esperada entrevista que, tanmateix, no va comptar amb el seguiment esperat per part de l’audiència. El programa va obtenir un 12,4% i 1.060.000, i va quedar lluny del 18,1 i 1.686 que va anotar ‘La voz’ a Antena 3.

Malgrat que la neboda d’Isabel Pantoja era la gran carta del ‘Deluxe’ per remuntar els discrets resultats d’audiència que ha registrat durant les últimes setmanes, el format de La Fábrica de la Tele només va aconseguir millorar dos punts respecte a la setmana anterior. I sobre aquest aspecte li va preguntar Adela González a Belén Esteban durant l’emissió del ‘Sálvame’ de dilluns passat. «Anabel tenia molta planxa, havia de respondre a molta gent. Creus que tindria una acceptació més gran, que hi hauria un interès més gran per escoltar el que havia de dir?», va plantejar la presentadora davant la de Paracuellos, que d’entrada va voler destacar la repercussió que ha tingut la seva amiga en altres ocasions: «S’ha de ser justos, ha fet sempre molt bones audiències, les coses com són». No obstant, sí que va reconèixer que la dada d’Anabel no va complir les expectatives: «Haig de ser sincera, m’esperava una mica més d’audiència». Però a més, Belén no es va tallar al recordar que el ‘polideluxe’ que va protagonitzar ella mateixa el 30 de setembre passat amb Kiko Matamoros tampoc va tenir l’èxit esperat: «El cap de setmana anterior vaig venir amb Kiko Matamoros i vam fer una audiència horrorosa. L’Anabel va venir, va fer la seva entrevista fenomenal i ja està». S’ha de recordar que l’enfrontament entre Belén i Kiko va ser vist per un discret 10,4% i poc més de 900.000 espectadors, i va quedar a més de nou punts de distància de ‘La voz’.