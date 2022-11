TV3 estrena aquest dimecres, 16 (22 h), la primera sèrie en directe, 'Quan el cor s'atura', una ficció de sis capítols de 20 minuts de durada que reflexiona en clau de comèdia sobre com posar fi al matrimoni. La protagonitzen Sergi i Montse, a qui donen vida dos actors que també són parella a la vida real, Julio Manrique i Cristina Genebat. Els seus personatges a la ficció han passat de l'amor al desamor i cal gestionar totes aquestes emocions d'una manera sana.

L'acció discorre en diferents decorats. Principalment, al menjador de la casa on sempre han viscut, però també en altres espais que anirem descobrint al llarg dels capítols. Un dels reptes de la nova producció, i que la fa diferent de totes les propostes anteriors, és que es fa des d'un plató amb públic i que la realització és en directe.

La Montse (Genebat) i el Sergi (Manrique) tenen al voltant d'uns 50 anys, i després de mitja vida junts, estan a punt de separar-se. Tot i que en Sergi no s'ho vol creure i ella ja no sap com explicar-li. Tots dos estan en una bona situació professional, tenen una filla que ja no viu amb ells i ara és el moment d'imaginar-se els darrers anys com a adults, abans de fer-se molt grans. Això sí, per separat. Com posar fi al matrimoni? Com viure aquesta nova etapa? Com imaginar-se sense l'altre?

Els actors

Julio Manrique és un actor i director de gran prestigi que ha tingut una trajectòria professional molt vinculada a TV3, on ha participat en sèries d'èxit com 'Cites', 'El crack', 'Porca misèria' i 'Infidels', i en telefilms com 'Ermessenda', '14 d'abril. Macià contra Companys', 'Carles, príncep de Viana' i 'L'estratègia del cucut', entre d'altres.

Cristina Genebat és actriu coneguda pels teleespectadors de TV3 per sèries com 'Com si fos ahir', 'Merlí', 'La Riera', 'Infidels', 'Cites' i 'Ventdelplà', entre d'altres. Actualment està representat l'obra de teatre La trena.

'Quan el cor s'atura' és una producció associada de TV3 i Zumpictures i està dirigida pels joves directors Roger Villarroya i Edgar Lledó, especialistes en formats audiovisuals publicitaris i també de ficció.