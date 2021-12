La segona temporada de ‘Los Bridgerton’ ja té data per al seu llançament a Netflix. La ficció creada per Chris Van Dusen i produïda per Shonda Rhimes, un dels títols més vistos del servei de ‘streaming’, tornarà el març del 2022.

Concretament, serà el 25 de març del 2022 quan es llanci la segona entrega. Netflix ha revelat la data a través d’un vídeo protagonitzat per alguns actors de la sèrie. «És Lady Whistledown? Què ha de dir avui? La petita descarada», diu Jonathan Bailey, qui encarna Anthony Bridgerton. Al clip també apareixen Simone Ashley (Kate Sharma), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Golda Rosheuvel (Reina Charlotte), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Charithra Chandran (Edwina Sharma) i Luke Newton (Colin Bridgerton) revelant la data. «25 de març! No ho sabia», exclama Jessie. «Ella sempre sap les xafarderies», afegeix Bailey. A més, la plataforma de ‘streaming’ ha revelat la sinopsi de la nova entrega. «La segona temporada de ‘Los Bridgerton’ segueix Lord Anthony Bridgerton (Bailey), el germà gran de Bridgerton i vescomte, qui es proposa trobar una dona adequada. Impulsat pel seu deure de defensar el seu cognom, la recerca d’Anthony d’una debutant que compleixi els seus estàndards impossibles sembla desafortunada fins que Kate (Simone Ashley) i la seva germana petita Edwina (Charithra Chandran) arriben des de l’Índia. Quan Anthony comença a festejar Edwina, Kate descobreix la veritable naturalesa de les seves intencions (un veritable matrimoni per amor no és una de les seves prioritats) i decideix fer tot el que estigui al seu abast per aturar la unió. Però en fer-ho, els enfrontaments verbals de Kate i Anthony no fan més que acostar-los, cosa que complica les coses per a tots dos. A l’altre costat de Grosvenor Square, els Featherington han de donar la benvinguda a l’hereu de la seva propietat mentre Penelope (Nicola Coughlan) continua navegant per l’alta societat i mantenint ocult el seu secret més profund de les persones més pròximes a ella», diu la descripció. ‘Los Bridgerton’ es va estrenar el 2020 i la producció de la seva segona entrega es va retardar a causa de la pandèmia de coronavirus. Es pot destacar que la ficció ja ha renovat per dues temporades més. Els nous episodis no comptaran amb Regé-Jean Page, que va encarnar Simon Basset en la primera temporada. Phoebe Dynevor, Ruth Gemmell, Polly Walker, Harriet Cains, Bessie Carter i Julie Andrews completen l’elenc de la producció.