El compte enrere per a l’estrena d’Apagón a Movistar Plus+ ja ha començat. Després d’un rodatge que ha durat més de cinc mesos, la plataforma d’entreteniment ha revelat que la nova sèrie dirigida i escrita per alguns dels directors i guionistes arribarà al catàleg de continguts el proper dijous 29 de setembre, llançant a més el primer teaser. Isaki Lacuesta i Isa Campo, juntament amb Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Alberto Rodríguez, Isabel Peña, Alberto Marini, Rafael Cobos i Fran Araújo són els directors i guionistes que s’han posat al capdavant d’aquest projecte produït per Buendía Estudios.

Apagón està formada per cinc episodis, el punt de connexió dels quals és una tempesta solar que provoca una apagada total en l’energia i la tecnologia del planeta. Cinc històries que proposen una visió diferent, centrada a Espanya, que aporta un realisme i una perspectiva únics. En aquesta nova realitat es desenvolupen cinc històries de personatges que lluiten per adaptar-se a un món sense electricitat, ni telecomunicacions, ni mitjans de transport, en què s’han d’enfrontar a les seves necessitats, instints i pors més bàsiques. Es tracta del primer projecte televisiu de Lacuesta, que el mes d’octubre estrenarà als cinemes Un año, una noche.