La cinquena temporada de ‘The Crown’ s’estrena aquest dimecres a Netflix amb Imelda Staunton que s’estrena en el paper de la reina Elisabet II. Però aquesta sèrie britànica no és l'única novetat de la setmana a les plataformes.

Nova temporada de ‘The Crown’ a Netflix

La cinquena temporada de ‘The Crown’ se situa a la Gran Bretanya dels anys 90 on la família reial s’enfronta a un dels seus grans reptes mentre la societat qüestiona el seu paper. Imelda Staunton s’estrena com a reina Elisabet II en aquesta temporada. El príncep Carles (Dominic West) pressiona la seva mare per a que el deixi divorciar-se de Diana (Elizabeth Debicki). Les tensions aniran creixent amb l’aparició de Mohamed Al Fayed (Salim Daw).

Dilluns que ve Netflix estrena ‘Teletubbies’. La sèrie convida a acompanyar en Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa i Po en un munt d’aventures mentre aprenen a madurar en aquesta versió del segle XXI de la sèrie infantil. Dimarts que ve s’estrena el reality ‘¡Huye y gana!’.

HBO Max presenta ‘The English’

HBO Max estrena aquest divendres la minisèrie ‘The English’. Dirigida per Hugo Blick la producció tracta temes centrals de la identitat i la venjança per explicar una història singular sobre l’origen, l’amor i el poder. Una aristòcrata anglesa i un explorador de cavalleria s’uneixen el 1890 al centre d’Estats Units per creuar un paisatge violent construït sobre somnis i sang. Cap dels dos és conscient que estan entrellaçats per un passat compartit i hauran d’enfrontar-se a diversos obstacles. A mesura que avança la història els dos personatges s’aproximaran en el futur que els toca viure.

Amazon Prime Vídeo estrena ‘True Story’

Amazon Prime Vídeo estrena aquest divendres ‘True Story’. Durant els sis capítols els protagonistes explicaran una anècdota inèdita, real i divertida que mai podran oblidar. Les històries prendran vida amb reconeguts actors. El programa de comèdia presentat per Ana Morgade i Arturo Valls comptarà amb Paula Echevarría, Antonio Orozco, Martita de Graná, Julio Iglesias Jr, Pepe Reina i Lola Indigo.

El mateix dia s’estrenarà ‘Mamíferos’, una sèrie protagonitzada per James Corden. El drama amb tocs d’humor negre mostra la complexitat dels matrimonis moderns i la fidelitat. Se segueix la història d’un cuiner que el seu món es trastoca quan descobreix secrets de la seva dona embarassada.

Movistar+ ofereix ‘Caza al culpable'

Movistar+ estrena aquest dijous la minisèrie de vuit capítols 'Caza al culpable'. James Nesbitt interpreta una veterà detectiu que investiga l’estranya mort de la seva filla. A cada capítol posarà entre les cordes a un dels sospitosos en una intensa batalla dialèctica. El repartiment també compta amb Joely Richardson, Sam Heughan i Richard E. Grant.

Dilluns que ve Movistar+ oferirà a producció original de no ficció ‘Ummo’. Es tracta d’un relat apassionant sobre éssers d’un altre planeta, cultura pop, mitjans de comunicació i història de la televisió explicada en tres capítols.

Filmin estrena ‘Kadewe’

Dimarts que ve Filmin ofereix la minisèrie de sis capítols ‘Kadewe’ que se centra en quatre joves amics progressistes i ambiciosos a la recerca de la realització personal en el Berlín de 1920. La producció aborda una època d’agitació, reinvenció, supervivència i noves oportunitats per a les dones. La sèrie segueix quatre protagonistes abans de l’arribada al poder dels nacionalsocialistes.

Disney+ se centra en els Montaner i David Beckham

Disney+ publica aquest dimecres ‘Los Montaner’, un repàs de la icònica família plena d’artistes que s’ha convertit en una de les més exitoses de la indústria de l’entreteniment i la música. El mateix dia també s’estrena la sèrie ‘David Beckham: al rescate del equipo’, on el jugador torna a casa per ajudar un equip infantil en la lliga on va jugar quan era petit.

Tercera temporada de ‘Mythic quest’ a Apple TV+

Apple TV+ ofereix aquest divendres la tercera temporada de ‘Mythic quest’. La sèrie segueix un grup de desenvolupadors de videojocs encarregats de construir mons, crear herois i llegendes però que les batalles més dures no succeiran en els jocs sinó a l’oficina.

Aquest divendres la plataforma estrenarà ‘Interruptores’. La sèrie de Melody Fox presenta set històries que exploren en els problemes dels nens a través de l’òptica de la ciència ficció. Es tracta d’una sèrie antològica amb episodis sobre estudiants de secundària que mostra temes universals sobre el pas a l’edat adulta.