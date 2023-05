El darrer partit d’un equip és el que emet el judici final sobre la temporada, i el darrer partit del Baxi Manresa serà una festa. Aquest és el resum final de la temporada, i és el que quedarà per a la història. El Manresa serà 14è o 15è, segons com vagi el marcador, i res no impedirà que el setembre que ve continuï a l’ACB. És un balanç que, el primer dia, tothom aspira a superar, però que, alhora, tothom firmaria. I aquest any s’ha aconseguit sense haver de patir fins al final. A l’estadística històrica hi constarà una salvació folgada i una trajectòria europea molt notable, cosa que farà de la del 2022-23 una collita prou acceptable. Alhora, quedarà constància a l’hemeroteca que, a més, per arribar a aquest punt ha calgut fer una correcció dràstica d’un rumb que portava l’equip directament al pedregar. La planificació esportiva, que tant va encertar l’any anterior, aquest cop va errar uns quants trets que va caldre corregir. Directiva, equip tècnic, entrenador i jugadors ho van fer i, aquesta vegada, van fer diana. El proper partit, el Nou Congost serà una festa. Manresa es manté entre els grans, com la petita gran ciutat amb un gran equip de bàsquet. Això és el que importa.