Ara és quasi un somni. Allà, caus en un pou. Ja és difícil la paraula 'càncer' per si sola que, quan l'ajuntes amb nens i a més és el teu fill, és molt complicat". Francesc Pascual, pare del Jan, enllaça així el moment del diagnòstic de leucèmia mieloide aguda el 2015 amb les visites de seguiment actuals a l'Hospital Vall d'Hebron, en una entrevista pel Dia del càncer infantil. El Jan diu que ara es troba "perfectament": "Vaig al 'cole', jugo a futbol, faig vida normal". Cada any es detecten uns 250 casos de càncer en infants i adolescents a Catalunya, amb una supervivència d'un 80%. El cap d'Oncologia Pediàtrica, el doctor Lucas Moreno, destaca que cal seguir investigant per arribar al 100%, amb una aposta per l'oncologia de precisió.