La rutina de l’inici de curs, amb la tornada a l’escola i a la feina després de les vacances d’estiu, ens ha posat de nou davant de les pantalles. En molts casos, passem hores davant de l’ordinador, la tauleta o del dispositiu mòbil, exigint a la vista un esforç extra. Per evitar la fatiga visual, es recomanen ulleres graduades amb filtre blau.

Aquest tipus de filtre per a pantalles funciona bloquejant o disminuint la radiació de llum visible de color blau que emeten els dispositius electrònics. Com més hores passem davant d’una pantalla, més exposem els ulls a la llum blava, fet que pot causar fatiga visual; degeneració macular, que a la llarga pot derivar en pèrdua de la visió; i fins i tot insomni, quan l’ús i exposició de pantalles és abans d’anar a dormir.

Per protegir-nos els ulls d’aquests riscos, es poden fer servir ulleres amb vidres amb filtre per a la llum blava de la llum LED que emeten els dispositius digitals. L’avantatge és la protecció permanent per gaudir d’una millor salut visual, i aquest filtre es pot aplicar a qualsevol a qualsevol graduació, a lents monofocals, progressives, ocupacionals...

