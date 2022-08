El Centre Ocupacional Ampans Sallent va gaudir d’unes jornades d’esport adaptat fent l’activitat de vela a Sitges, al port d’Aiguadolç. Anteriorment, havien realitzat una altra activitat esportiva, en aquest cas l’equitació, a l’hípica de Can Taió de Santa Perpètua de Mogoda. Aquestes jornades d’esport adaptat ofereixen la possibilitat de practicar una sèrie d’activitats físiques diferents de les habituals en el medi natural per tal que els i les participants amb discapacitat experimentin noves sensacions. És una iniciativa promoguda per la Diputació de Barcelona i organitzada per l’àrea d’esports de l’Ajuntament de Sallent.