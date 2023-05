L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, va visitar, dilluns, Amparo Asensio Salvador per felicitar-la pel seu centenari i li va lliurar un ram de flors i un obsequi en nom de l’Ajuntament. La visita va tenir lloc al carrer Roger de Flor, on resideix, amb la presència de familiars i amics que no es van voler perdre aquesta celebració tan especial. Amparo Asensio Salvador va néixer a la localitat de Codo, a Saragossa, el 8 de maig del 1923. Quan tenia cinc mesos va arribar a Monistrol de Montserrat i posteriorment a Manresa. És vídua –el seu marit, Antonio Berna Gargallo, també va ser centenari i va ser homenatjat per l’Ajuntament el 2019–. Té una filla, la Laura. Durant la seva vida laboral va treballar a fàbriques tèxtils (Cal Gomis, Cal Serra, Els Polvorers, i finalment a Súria, on es va jubilar). És una apassionada del ganxet i les agulles de mitja. També li agrada molt llegir.