Sant Llorenç de Morunys prepara més obres de protecció

? La subvenció de Turisme no només ha regulat l'obra de reordenació a la carretera de Solsona, definida com l'actuació de protecció principal per part del consistori piteu, sinó que ha fixat altres intervencions que comprenen els anys 2017, 2018 i 2019. Una de les de més envergadura, segons apunta la regidoria d'Urbanisme, és l'arranjament que es farà a la carretera de Berga. Seguirà el mateix pla d'execució que l'actuació al primer tram de la carretera de Solsona i contindrà part del mes d'agost, així com la instal·lació de llums led i la construcció d'un parc infantil, entre d'altres. Per altra banda, fonts de l'Ajuntament informen que la subvenció no es va atorgar fins a final de l'any passat, i per aquest motiu les obres a la carretera de Solsona no han rebut llum verd fins ara. L'alcalde de la vila afirma que el tram inicial del poble venint de Solsona es tracta «d'un mal endèmic, que exigia una intervenció urgent». Amb tot, l'ens municipal és conscient que l'objectiu és facilitar la vida als vilatans, sobretot aquelles persones amb cadira de rodes.