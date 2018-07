L'Ajuntament de Solsona promociona amb un llibret vuit rutes per l'entorn aptes per a tota la família

La millor manera de descobrir una zona és trepitjant-la. Però per fer-ho a consciència és necessària una bona senyalització i disposar de material informatiu i divulgatiu que en posi en valor el patrimoni cultural i natural. Acaba de sortir al carrer el llibret Rutes a peu a Solsona i el seu entorn, amb una àmplia informació de vuit itineraris saludables per fer a peu o en bicicleta aptes per a tota la família i pensats tant per als visitants com per la pròpia ciutadania. És una iniciativa conjunta de les regidories de Salut, Medi Ambient i Promoció Econòmica, executada per l´Agència de Desenvolupament Local amb la col·laboració, en la impressió, de la Diputació de Lleida.

Les rutes que es troben en aquesta publicació, i que descobreixen el Vinyet de Solsona i altres indrets de la comarca propers al municipi, ja s´havien senyalitzat fa set anys i se n´havia publicat informació breu a través de fulletons i el web de Solsona Turisme. Amb tot, calia fer-ne una revisió en alguns punts. Aquest treball el van realitzar l´any passat Ferran Fontelles i Joan Padró, contractats per l´Agència de Desenvolupament Local mitjançant el programa Garantia Juvenil.

Ambdós van identificar els itineraris, en alguns casos en van fer lleugeres modificacions i el consistori va arranjar els rètols que podien generar confusió. Així mateix, Fontelles i Padró es van encarregar d´elaborar els textos, que inclouen informació d´interès sobre la fauna i la flora i alguns apunts històrics. A més, cada ruta disposa d´una fitxa tècnica amb dades bàsiques de dificultat i de salut. Tots els tracks es poden descarregar també al web de turisme. Properament, en aquest web hi haurà disponibles les versions en castellà, anglès i francès de la publicació.

Des d´una passejada de proximitat al torrent Ribalta, de 55 minuts de durada, fins a la descoberta del paisatge de masies a través d´una excursió de dues hores d´anada fins a les basses de Brics i l´Alzina, o la visita a Sant Bartomeu, considerat la talaia de Solsona, en una hora i tres quarts, són algunes de les possibilitats que descriu al detall el llibret Rutes a peu a Solsona i el seu entorn. Se n´han editat 2.000 exemplars, que es distribuiran gratuïtament des de l´Oficina de Turisme de Solsona.

Amb tot, els primers a rebre un exemplar d´aquesta publicació seran els participants a la caminada al Castellvell que s´ha programat aquest diumenge a les vuit del matí. És una activitat gratuïta, que sortirà des del passeig del Pare Claret, organitzada pel Grup de Natura del Solsonès en el marc de la desena Setmana del Medi Ambient. L´Ajuntament també repartirà aquesta publicació entre els ciutadans que participin en properes caminades populars.

El juny de 2011, a partir d´una iniciativa conjunta de les regidories de Promoció Econòmica i del Vinyet, es va desplegar un projecte d´arranjament, senyalització i difusió de vuit rutes per fer a peu i en bicicleta pel Vinyet, nom amb què es coneix l´àmbit rural solsoní, i rodalies. Era la primera vegada que es posava en valor el patrimoni cultural, natural i paisatgístic de la perifèria del municipi amb un producte turístic específic. Fins aleshores, s´havia constatat la manca d´itineraris senyalitzats i que connectessin la rica quantitat de recursos naturals i culturals de l´entorn solsoní mitjançant vies pedestres.