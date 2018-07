La freixera del passeig serà el primer arbre d'interès local a Solsona

El freixe de fulla petita ( Fraxinus angustifolia) que senyoreja l'extrem del passeig del Pare Claret de Solsona a tocar de la plaça del Camp, conegut popularment com la freixera del passeig, es converteix en el primer arbre protegit de la ciutat. L'arbre ha estat declarat d'interès local al ple celebrat el 26 de maig del 2017, i aquest diumenge a les onze del matí el municipi ho celebrarà amb la inauguració d'una placa que s'ha col·locat al paviment del passeig.

La celebració serà un dels actes centrals amb què es tancarà la desena Setmana del Medi Ambient solsonina. L'exemplar, considerat una icona dels solsonins per la seva situació estratègica, històricament ha esdevingut un punt de trobada d'amics, excursions i altres activitats. Tal com recull la memòria tècnica elaborada per l'Agència de Desenvolupament Local amb l'assessorament de l'expert en arbrat urbà Josep Selga, la freixera és mereixedora d'aquest reconeixement, protecció i conservació, perquè destaca dins el municipi per les seves característiques de tipus biològic, històric, cultural i social.