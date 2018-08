Solsona aspira a obtenir la marca Ciutat amb Caràcter

L´Ajuntament de Solsona, a través d´un acord plenari unànime, ha iniciat els tràmits per obtenir la marca Ciutat amb Caràcter, concedida per l´Agència Catalana de Turisme (ACT) per posar en valor el patrimoni cultural urbà del país. Amb aquest distintiu, la capital del Solsonès vol aconseguir més visibilitat en el sector i, especialment, atraure turisme cultural.

Aquesta marca s´adreça a ciutats mitjanes, a partir de 10.000 habitants, o capitals de comarca, i demana tot una sèrie de requisits, que des de la regidoria de Promoció Econòmica s´estan documentant per tal de demostrar a l´ACT la viabilitat d´incorporar-hi Solsona. L´eix de caràcter en què més encaixa la ciutat és l´historicocultural, que es manifesta tant als carrers com en les tradicions i festivitats. Entre d´altres, també cal tenir un mínim de tres béns culturals d´interès nacional (BCIN), com és el cas de Solsona, en què hi ha catalogats la catedral, el Palau Episcopal i la muralla.

Econòmicament, el distintiu suposa un cost anual de 350 euros, addicionals als 200 euros que ja paga l´Ajuntament per l´afiliació a l´Agència Catalana de Turisme. El regidor de Promoció Econòmica, Lluís-Xavier Villaró, defensa els beneficis que comporta, com la "presència en webs, workshops i visites que organitza aquesta plataforma, l´ús de la marxa, així com l´acompanyament en formació i comercialització per a establiments de la ciutat i en l´àmbit municipal", entre d´altres. Actualment, són distingides com a Ciutats i Viles amb Caràcter, a més de les capitals de província, Manresa, Vic, Terrassa, Vilafranca, Montblanc, Tortosa i Reus.

Fa temps que des de l´Ajuntament solsoní i el sector turístic de la comarca s´intenta aconseguir algun segell o distintiu, i s´havia apostat pel segell de Destinació de Turisme Familiar. Amb tot, Villaró ha explicat que, després de diverses consultes, s´ha constatat que "malauradament, ni com a municipi ni com a territori no ens hi podem adherir pels requisits que exigeix". Afirma que caldria una oferta més àmplia d´establiments i espais d´allotjament, restauració, oci i lleure adreçats als més petits.