«Territori Barroc és un projecte embrionari que va més enllà de la comarca i de la província»

Segons l'alcalde de Riner, Joan Solà, «Territori Barroc és un projecte embrionari que va més enllà de la comarca del Solsonès i de la província de Lleida». Es tracta d'una iniciativa dins la qual es troba la Ruta del Barroc, que pretén enllaçar elements barrocs de quatre comarques diferents, nou municipis, dues províncies i dos bisbats diferents. Concretament, es tracta dels municipis de Riner, Pujalt, la Molsosa, Sant Mateu de Bages, Súria, Estaràs, Pinós, Calonge de Segarra, i Sant Ramon, entre les comarques del Solsonès, el Bages, la Segarra, i l'Anoia i les províncies de Lleida i Barcelona i dels bisbats de Solsona i de Vic.

«No es tracta només del festival, sinó que volem portar a terme activitats amb el Barroc com a eix central durant tot l'any», continua l'alcalde de Riner, que afirma que la cultura «no té límits administratius». A més, l'organització dona importància al fet que, geogràficament, «som a prop del centre geogràfic de Catalunya, on els municipis configuren una taca que no entén de divisions territorials».