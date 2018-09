Solsona acull una xerrada i debat sobre la relació entre la música i l'Alzheimer

arxiu particular

L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Bages, Berguedà i Solsonès (AFABBS) ha organitzat la xerrada «La música, la llum de l'Alzheimer», a càrrec de la musicoterapeuta Montserrat Vernet, per celebrar el Dia Mundial de l'Alzheimer, el divendres 28 de setembre, a Solsona.

L'activitat començarà a les vuit del vespre a l'auditori de la sala polivalent i ha estat organitzada entre l'entitat i l'Ajuntament de Solsona. L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer a Solsona fa 6 anys que hi actua com a suport a familiars i malalts. A principi de setembre va informar de la possibilitat de revisar gratuïtament les capacitats de memòria com a campanya de prevenció.