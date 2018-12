El pessebre vivent d'Ardèvol compleix els vint-i-cinc anys d'història amb un futur jove

arxiu particular

Quadre de l´edició de l´any passat arxiu particular

El pessebre vivent d'Ardèvol arribarà als vint-i-cinc anys d'història aquest Nadal. Concretament, a partir del proper 23 de desembre, amb representacions a dos quarts de set i a dos quarts de vuit, i les darreres sessions el diumenge 13 de gener. Glòria Padullés, que és figurant des dels inicis i també s'encarrega de l'apartat informatiu i de reserva d'entrades, ha explicat a Regió7 que enguany hi ha alguns quadres que s'han millorat, «a més, hem creat un quadre nou amb un canvi de lloc dels Reis, i la decoració del casament també estarà millorada».

El pessebre vivent més multitudinari del Solsonès mou entre 220 i 230 persones que s'encarreguen de portar-lo a terme, entre figurants i organització, i entre 2.000 i 3.000 visitants. Enguany un grup de persones joves ha agafat les regnes de la direcció, segons ha dit Padullés. «Cada any ens passa el mateix. Hi ha baixes, però també entren persones de nou, i així ens anem mantenint en aquestes xifres. La nostra intenció és continuar fent-lo amb molta il·lusió i ganes i que duri molts anys», afegeix Padullés, conscient de la importància que té el pessebre per a la comarca, dins el calendari nadalenc.



Tradicions i oficis

Durant el pessebre, el poble d'Ardèvol, dins el municipi de Pinós, transporta els visitants a la Catalunya del segle XVIII, a part de donar vida al naixement de Jesús, la seva presentació al temple o el luxe romà de la cort d'Herodes, i tot un seguit de quadres de pastors i àngels d'inspiració bíblica. Les tradicions i oficis d'aquella època són presents en els quadres, i mostra per exemple l'art de fer pa, teixir i filar, i treballs com anar al mercat o fer la bugada, a més d'un casament a pagès.