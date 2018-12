La cantada de nadales de l'Orfeó amb escenes dels Pastorets canvia de ruta

El nucli antic solsoní va vibrar ahir al vespre amb la cantada de nadales de l'Orfeó Nova Solsona acompanyada per representacions dels Pastorets de Lacetània Teatre. L'organització ha decidit, enguany, canviar l'itinerari i «actuar a la part baixa del nucli antic solsoní», segons el director dels Pastorets, Ricard Salvà. Els anys anteriors l'actuació solia començar a la plaça de Sant Isidre, i ahir, a les set de la tarda, la primera escena va tenir lloc a la plaça del Palau Episcopal.

El recorregut va seguir diversos punts del nucli antic de Solsona fins arribar a la plaça Major. A la plaça de Sant Joan, combinacions de lluminària roja i foc van transportar els assistents directament a l'infern. Els sis personatges que van participar en les diverses escenes van ser Satanàs, Lluquet i Rovelló, dos arcàngels Sant Miquel i un arcàngel Gabriel, en una «versió reduïda del que fem al Teatre Comarcal», segons Salvà.

Les representacions de Lacetània Teatre van començar el dia 26 de desembre a les sis de la tarda i continuaran els diumenges 30 de desembre i 6 de gener. Dins del teatre participen cinquanta actrius i actors i vint-i-cinc persones encarregades de les parts tècnica i musical, mentre que als carrers del nucli antic hi ha sis persones actuant i unes vuit coordinant.



Públic que s'afegeix

Un centenar de persones va acompanyar l'Orfeó Nova Solsona i el grup de teatre. «Sovint, la gent es troba amb les representacions o les sent, les busca, i llavors ens acompanyen fins al final, a la plaça Major», que és quan hi ha més persones de públic, ha explicat a Regió7 el director dels Pastorets, Ricard Salvà. Fa tres anys que els dirigeix, després d'un any sabàtic en què no hi havia ningú per dirigir-los al teatre, i va ser quan van sortir a interpretar diverses escenes al nucli antic conduïts per l'actor i director teatral solsoní Mia Parcerisa.

Els objectius principals de la cantada de nadales amb escenes dels Pastorets són donar moviment al nucli antic i dinamitzar els establiments comercials les dar-reres hores del divendres a la tarda, segons informen fonts de l'organització. Pel que fa al públic, la majoria és de Solsona o prové de la comarca, tot i que també hi ha persones visitants que ja la coneixen o la descobreixen durant l'estada a la ciutat.

Quan va iniciar-se, fa quatre anys, «va funcionar, i hem mantingut la col·laboració amb l'Orfeó Nova Solsona», continua Salvà. La cantada del cor solsoní pels car-rers del nucli antic s'ha convertit en tradicional.

A més, enguany l'entitat celebra el seu cinquantè aniversari i cada esdeveniment en el qual participa és una mostra més de la seva enorme aportació a la cultura local i comarcal. El dia 25 de desembre va portar a terme el també tradicional Concert de Nadal a la catedral de Solsona, mentre que el dia 23 va actuar a l'hospital Pere Màrtir Colomés.