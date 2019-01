CUP Solsona comença les assemblees obertes parlant d'urbanisme feminista

Alternativa per Solsona-CUP va organitzar dissabte la primera d'un seguit d'assemblees obertes que tenen com a objectiu reflexionar sobre diversos temes i transformar les conclusions en propostes concretes que es tindran en compte de cara al programa que l'organització política està preparant per a les eleccions municipals del maig.

La primera assemblea oberta va tractar sobre urbanisme, mobilitat i habitatge, amb la xerrada «Què és l'urbanisme feminista», a càrrec de Sílvia Pagès, arquitecta especialitzada en urbanisme feminista. La ponent explicà l'urbanisme convencional, que sol ser plantejat per homes blancs amb una posició social i econòmica molt concreta, i el contraposà amb plantejaments i exemples d'un urbanisme pensat des d'una perspectiva de gènere. La sessió va començar a la biblioteca i va continuar pels carrers de la ciutat.