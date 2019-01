L'assemblea d'Òmnium Solsonès elegeix Rosa Cases nova presidenta

Socis d´Òmnium Solsonès arriben a la sala d´actes del Casal de Cultura per elegir la nova junta directiva

ricard monsó

Òmnium Solsonès ja té una nova junta directiva des d'aquest dissabte al vespre, quan l'assemblea general de l'entitat va aprovar el nomenament de Rosa Cases Grau com a presidenta en substitució de Ramon Segués, el president de la secció solsonina d'Òmnium Cultural des de la seva fundació ara fa deu anys.

Cases és acompanyada per Ramon Montraveta (vicepresident primer), Montse Ramonet (vicepresidenta segona), Miquel Àngel Aguilera (tresorer) i Imma Gilibets (secretària); a més a més de set vocalies que completen l'actual junta. A banda de tres incorporacions, la resta de membres de la nova junta ja formaven part de l'anterior, tot i que amb responsabilitats diferents.

L'assemblea d'Òmnium Solsonès, la desena des de la seva fundació, va tenir la presència de Marcel Mauri, vicepresident i portaveu d'Òmnium Cultural. La seva visita, juntament amb el canvi de junta, van ser factors determinants per explicar l'elevada presència de socis, una cinquantena, que omplien la sala d'actes del Casal de Cultura i Joventut on es va celebrar l'assemblea general. «Ha estat la convocatòria amb més socis», explicava Segués, que també destacava la participació de tots els membres de les juntes passades, a més a més de Josep Maria Forné, el lleidatà impulsor d'Òmnium Solsonès.

El president sortint valorava «molt positivament» aquests deu anys, ja que «partíem de zero i vam haver de crear una xarxa de contactes i fer-nos un lloc a la comarca». Segués també recordava que «quan vam crear Òmnium Solsonès l'entitat tan sols tenia 66 socis», una xifra molt allunyada dels actuals 518 socis, que fa evident la consolidació d'Òmnium Cultural a Solsona i la seva comarca, que es transforma així en l'entitat de caire cultural més important del Solsonès.

Segués reconeixia que li han tocat «anys difícils, sobretot el 2017 i el 2018», però assegurava que no plega per cansament ni falta d'il·lusió sinó «perquè després de 10 anys, ara toca» i perquè «no crec en els càrrecs vitalicis, perquè es corre el risc que la gent identifiqui la persona i l'entitat». A més, l'expresident d'Òmnium Solsonès explicava que l'entitat demana «una implicació del 100%».

Per la seva banda, la nova presidenta explicava ahir a aquest diari que la seva serà una presidència «de continuïtat, ja que la junta sortint ens ha deixat un camí traçat»; i volia deixar clar que, tot i els canvis, «la feina d'Òmnium no s'atura» (i posava com a exemples els dos actes ja programats: el proper dia 1 de febrer la biblioteca municipal acollirà la presentació d'un llibre sobre l'Alzheimer, i el 16 de febrer, al mateix espai, dos joves solsonins explicaran la seva estada a Grècia ajudant els refugiats i migrants).