Mauri diu que el judici al sobiranisme és una causa contra el 80% dels catalans

Marcel Mauri, vicepresident i portaveu d'Òmnium Cultural, va ser present a l'assemblea general de la secció solsonina de l'entitat cultural. Mauri, que va recordar que Òmnium Solsonès té el tant per cent més alt d'afiliats de tot Catalunya amb relació a la seva població, va qualificar l'acció de la junta sortint com a «coherent i rigorosa». Mauri, que arribava a Solsona directament del congrés fundacional de la Crida per la República que se celebrava a Barcelona, va dir que l'imminent judici als dirigents independentistes catalans «és un judici al 80% dels catalans que demanem el dret a decidir». Mauri també va afirmar que Jordi Cuixart, el president d'Òmnium empresonat, «no anirà al judici a defensar-se sinó a acusar l'Estat espanyol». Després de l'assemblea va pronunciar una conferència a la mateixa sala.