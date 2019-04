Els Mossos d'Esquadra celebren a Solsona la seva festa carregant piles

El Dia de les Esquadres era l'ocasió idònia per mostrar la cohesió del cos i l'orgull professional dels Mossos d'Esquadra, un col·lectiu que els darrers temps no s'ha sentit ben tractat pels responsables polítics; alhora que suposava una jornada per incrementar l'autoestima dels homes i dones que fan una feina no sempre agraïda.

Uns quatre-cents agents del cos dels Mossos d'Esquadra, als quals cal afegir 200 convidats més entre familiars, autoritats i convidats d'altres cossos policials, es van aplegar ahir al migdia a la Sala Polivalent de Solsona per celebrar el Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central. A l'acte hi eren presents l'alcalde de Solsona, David Rodríguez; la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps; el jutge de Solsona, Joan L. Cardona, i diferents comandaments policials de la regió encapçalats pel seu cap, el comissari Sergi Pla; el sotscap, l'intendent Josep Guillot; i el màxim comandament dels Mossos d'Esquadra a Solsona, Joan Carles Vidal, entre altres.

Amb una hora i mitja de durada, a la celebració del Dia de les Esquadres hi va haver espai per a les reivindicacions, els reconeixements, la solidaritat i la cultura. Així, l'acte va barrejar els parlaments amb música en directe, projeccions audiovisuals i, sobretot, l'entrega de felicitacions, reconeixements i medalles tant a membres del cos com a personal del servei d'administració, policies pocals i ciutadans.

La delegada del Govern va felicitar el cos per les seves actuacions en els darrers accidents fer-rioviaris i per l'atenció als menors immigrants no acompanyats. Pel seu costat, l'alcalde de Solsona va recordar els 21 anys de la seva implantació a la ciutat.



El comissari parla clar

El Dia de les Esquadres a la Regió Policial Central va començar amb un discurs del comissari Pla. El cap dels Mossos a la zona va començar el seu parlament recordant que enguany se celebra els tres-cents anys de la fundació del cos, a Vic; però ben aviat el comissari va analitzar l'actualitat, sense eludir els temes més controvertits.

D'aquesta manera, Pla va afirmar que «fer bé la nostra feina significa complir les ordres judicials», ja que «som la policia de tots», a la qual va qualificar «d'imparcial i honesta». Després de recordar que «els Mossos d'Esquadra som la policia amb més història», el comissari en cap va reconèixer que el cos «passa per mals moments» a conseqüència de la tensió política actual i de l'intent d'instrumentalitzar el cos per part de la classe política, a la qual Pla va recordar «la nostra capacitat per encaixar cops», ja que «hi ha quelcom que ens carrega les piles: la societat ens necessita, ja que sense seguretat no hi ha res».

A continuació, el comissari va felicitar els seus agents perquè «els Mossos d'Esquadra, amb una nota de 6,02, és la segona institució més valorada per la gent després de la universitat». Pla va enumerar les estadístiques que confirmen que des d'inici de l'any 2019 els delictes han baixat un 4% respecte a l'any anterior, i va posar l'èmfasi en la reducció del 6,2% dels furts, els delictes més comuns.

Per altra banda, durant l'acte un audiovisual va mostrar imatges de la caminada anual a Montserrat amb finalitats solidàries i un altre va repassar la història del cos. Els nens i nenes de l'escola Arrels van col·laborar amb el Dia de les Esquadres amb una actuació musical.

La jornada va acabar amb tots els assistents dempeus cantant Els Segadors.