Sant Llorenç de Morunys acollirà el concurs de paelles el proper Divendres Sant

Sant Llorenç organitza per tercer any consecutiu el concurs de paelles obert a tota la població. La convocatòria es durà a terme el proper divendres 19 d'abril a partir de les 12 del migdia al parc de les Eres del municipi.

Les inscripcions es poden dur a terme a l'Oficina de Turisme de la Vall de Lord abans del 16 d'abril i és gratuïta, i s'hi inclou una orada i les cadires per a cada grup. La resta d'estris i aliments necessaris per cuinar la paella l'ha de facilitar el grup. En cas de no presentar la inscripció corresponent no es disposarà d'espai per poder cuinar l'arròs ni seure.

En cas de pluja l'activitat es durà a terme al pavelló municipal de Sant Llorenç.