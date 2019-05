Micropobles demana que hi hagi millores d'infraestructures

La continuïtat d'alguns municipis de la comarca estan en perill segons l'Associació de Micropobles, a menys que la Generalitat contempli una millora de les condicions en aquestes zones rurals. Per aquest motiu, Micropobles ha creat uns Estatuts que permetin la preservació dels municipis i que des de la Generalitat es replantegi l'estructura del territori i s'impulsin projectes per poder mantenir i fins i tot augmentar la població.

Una de les queixes de l'associació és que no s'inverteix segons la magnitud del territori sinó segons el nombre d'habitants. D'aquesta manera, municipis de 260 habitants, com per exemple la Coma i la Pedra, però amb una gran superfície, en aquest cas de 60,62 quilòmetres quadrats, tenen subvencions limitades que no els permet millorar les xarxes de comunicació i d'infraestructures entre els municipis.

Així, la impossibilitat de poder accedir amb bones condicions a segons quines zones, com també la manca de serveis, com la sanitat o Internet, dificulten la vida a les persones més grans que necessiten atenció continuada, com també que les generacions més joves puguin o hi vulguin viure.