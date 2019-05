Benvinguts a Pagès presenta més de 130 propostes d'àmbit rural a la regió central

Veure i saber com es treballa al món de la pagesia, les tècniques que s'utilitzen per produir els aliments que ens arriben a taula, saber quins són els productes de temporada, o quin és el procés d'elaboració del producte, són algunes de les coses que es podran veure aquest cap de setmana, 1 i 2 juny, durant la jornada de Benvinguts a Pagès arreu del territori català. La jornada, un any més, obrirà les portes d'explotacions agràries i agrícoles d'arreu, i la Catalunya Central ofereix més de 130 granges, restaurants o allotjaments amb paquets especials per dormir-hi en família, entre d'altres.

Patrick Torrent, director executiu de l'Agència Catalana de Turisme, ha explicat que els membres organitzadors, Fundació Alícia. l'Agència Catalana de Turisme i la Generalitat de Catalunya, van iniciar aquest projecte per ampliar l'experiència gastronòmica fora dels restaurants, per poder conèixer tota l'atmosfera que envolta el producte. A part, Torrent assegura que amb aquesta jornada s'han generat bons beneficis econòmics a través de la despesa dels visitants, ja que la idea és fer una visita a les explotacions, fer un tast dels productes i finalment la compra.

En total, entre les comarques del Berguedà, el Bages, l'Anoia, el Solsonès, el Moianès, l'Alt Urgell i el Baix Llobregat, s'hi podran trobat un total de 132 explotacions, restaurants, allotjaments i activitats diverses. «El fet que hi hagi la possibilitat de dormir i fer menús Benvinguts a Pagès és una altra manera d'augmentar i centrar el turisme al llarg de tot el cap de setmana, no només un dia», explica el director executiu de Turisme.

En el cas del Solsonès, per exemple, les activitats que es proposen són bàsicament visites al centre històric de la ciutats, alguna d'acompanyada de tastos gastronòmics, com per exemple Tasta Solsona.

La idea, que es va iniciar ara fa 4 anys, és que tingui continuïtat al llarg de l'any, és a dir, que es puguin organitzar més caps de setmana d'aquesta iniciativa, ja que, segons els responsables, «aquestes jornades han permès augmentar les visites en aquestes zones, fet que els diversos territoris valoren molt positivament». De fet, segons els organitzadors, en l'edició anterior es van comptar 21.000 visitants i en tres anys n'han estat fins a 52.000.

Així, Torrent ha explicat que és una proposta que podria tenir interès internacional en el futur.