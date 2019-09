El Consell Comarcal concedeix més de 8.500 euros en ajudes a alumnes

El Consell Comarcal del Solsonès ha atorgat 8.501,60 euros a 179 alumnes de primària i secundària de diferents centres del Solsonès per ajudar en les seves despeses escolars. Aquestes ajudes van destinades a tots els alumnes de la comarca del Solsonès en edat escolar obligatòria i té com a objectiu oferir un suport a les famílies que, per qüestió de renda, no arriben al mínim establert, perquè puguin oferir una millor capacitat d'escolarització als seus infants.

Enguany han estat un total de 145 alumnes de primària i 34 alumnes de secundària els qui s'han beneficiat dels ajuts per a despeses escolars que concedeix el Consell Comarcal. A aquests ajuts s'hi poden acollir tots els alumnes de la comarca que cursin primària i secundària i inclou tant llibres com material divers. Facilita els llibres o el material o un descompte en la seva compra perquè els alumnes puguin començar el curs sense problemes.