Fènix comença amb un sopar la celebració dels seus primers 10 anys d'existència

L'Associació Fènix d'ajuda i suport contra el càncer de Solsona comença avui els actes de celebració dels seus 10 anys d'existència amb un sopar. «Tot aquest procés no hauria estat possible sense el suport i la col·laboració de totes aquelles persones que formen part del projecte de Fènix», agraeix l'associació en un comunicat en el qual convida tots aquells socis, voluntaris i col·laboradors a acudir el sopar.

Per aquest motiu, es preveu una sèrie d'iniciatives per donar un relleu especial a l'aniversari i alhora que serveixin per refermar els vincles amb els valors que l'associació defensa, i així consolidar, d'una banda, la relació personal entre els col·laboradors i voluntaris i, d'altra banda, continuar treballant per oferir un millor servei.

A part de la seva presència en les properes fires populars, l'entitat també organitzarà aquest any l'exposició fotogràfica Mocadors al vent, que tracta de l'experiència amb el càncer de 4 dones, i la presentació de Miscel·lània 10 anys de Fènix, un recull de textos i il·lustracions que fomenten els valors de Fènix.