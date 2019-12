L'Ajuntament de Solsona presenta l'Agenda de Nadal 2019 i en redueix la tirada

Els cantaires de l'Orfeó Nova Solsona protagonitzen enguany la portada de l'agenda de Nadal de Solsona i la postal que s'envia des d'Alcaldia. D'entre les dotze propostes presentades en aquest 17è Concurs de postals de Nadal de Solsona, ha estat seleccionada la proposta dissenyada per la solsonina Raquel Estany i Jané, que mostra l'Orfeó cantant nadales sota l'arbre de la plaça Major.

Raquel Estany, de 25 anys i arquitecta, va voler fer una picada d'ullet a l'Orfeó Nova Solsona amb motiu del seu centenari, tot respectant la temàtica nadalenca. La tècnica utilitzada és el collage fet amb ordinador, emprant diferents textures i Photoshop a partir d'una imatge captada durant les festes de l'any passat. El jurat del concurs, a més, ha estat l'Orfeó Nova Solsona.

Aquest any la regidoria de Cultura modifica el sistema de distribució de l'agenda de Nadal per estalviar costos. S'ha reduït el tiratge a un miler d'exemplars que, en lloc de bustiar-se als domicilis, es podran trobar en llocs de pública concurrència, com l'OAC municipal, la biblioteca, l'Oficina de Turisme, el Centre Sanitari, el Casal Cívic i el Casal de Cultura i Joventut. Igualment, l'agenda es pot descarregar en línia des del web de l'Ajuntament de Solsona

L'agenda de Nadal recull més d'una cinquantena d'actes organitzats per entitats i institucions durant el desembre i bona part del gener. Entre les principals novetats que hi figuren enguany és el parc de Nadal Il·lujoc, que s'instal·larà a la Sala Polivalent del 23 al 31 de desembre. Hi haurà activitats infantils, tallers, inflables, un espai de ludoteca i una zona de multiactivitat.