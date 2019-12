La renúncia d'un regidor d'ERC a Clariana dona un vot més a Junts a l'Ajuntament

La renúncia del regidor d'ERC Jordi Rodríguez ha trastocat lleument el consistori de Clariana de Cardener. Després que els quatre candidats republicans entressin a l'Ajuntament a les eleccions municipals d'aquest any, la renúncia d'un provoca que el substitut sigui un dels candidats de Junts que no va aconseguir entrar al consistori. Per tant, ara la pilota és a la teulada de Junts, que ha de determinar qui s'unirà a Josep Maria Bajona i es convertirà en membre de l'Ajuntament del poble.

La renúncia de Rodríguez va ser inesperada tant per a ell com per als companys de partit. En el moment de crear la llista electoral, el republicà tenia la intenció de participar en les oposicions i convertir-se en policia municipal, però ni ell ni la resta de la formació sabien que estar en un cos policial és incompatible amb l'acció política. Finalment va sorgir l'oportunitat de ser policia municipal i va deixar de ser regidor del municipi per incompatibilitat de les dues tasques.