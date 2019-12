El Port del Comte registra les majors pluges del cap de setmana a Catalunya

La pluja i el vent van ser els protagonistes del cap de setmana a bona part de Catalunya i especialment al Port del Comte. L'estació d'esquí del Solsonès ha estat víctima de les abundants precipitacions que han caigut aquest cap de setmana acumulant més de 200 litres per metre quadrat a l'estació climatològica situada a la part més alta de l'estació d'esquí.

Del passat dijous fins al diumenge, aquest inclòs, l'estació climatològica més alta del Port del Comte situada als 2.316 metres que forma part de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques de Catalunya (XEMA) va acumular un total de 210,6 litres d'aigua per metre quadrat mentre que l'estació que forma part de la Xarxa d'Observadors Meteorològics (XOM) situada uns metres més avall, als 1.816, en va acumular prop de 165. Així, el nord del Solsonès va ser la zona més afectada per les pluges. Per exemple, la zona de Guixers també va acumular en els mateixos dies un total de 85,3 litres d'aigua per metre quadrat.

Sant Joan de l'Erm (Alt Urgell) amb 107 l/m2, Cadí Nord (Cerdanya) amb 85, Gisclareny amb 105,2 i el Santuari de Queralt (Berguedà) amb 91,3 també formen part de la llista de zones més afectades per les precipitacions d'arreu de Catalunya, destacant així al PrePirineu i el Pirineu com els territoris on més litres d'aigua hi han caigut.

L'estació climatològica d'Espot al Pallars Sobirà va ser la segona que més aigua va rebre arribant als 181,3 litres d'aigua per metre quadrat tot i que, gràcies a la baixa temperatura de la zona, la precipitació es va traduir en 48 centímetres de neu nova convertint-se així en la zona que més neu va rebre mentre que al Port del Comte només se'n van aconseguir 5 a la part més alta i 3 als 1.800 metres.

Degut a això, l'estació d'esquí del Solsonès no va poder obrir cap de les seves pistes de divendres a diumenge però després de rebre una petita nevada la matinada de diumenge van poder acondicionar 4 pistes que van fer possible que dilluns s'obrís l'estació després de patir durant tres dies.



Un Nadal amb poca neu

Després del dur cop d'aquest cap de setmana, el Port del Comte preveu obrir durant aquestes festes de Nadal amb 4 pistes, les de la zona de debutants, la nova i la Rasa Coma, de les 37 que formen part de l'estació. A més la previsió és que, si no cau cap nevada durant aquests dies, hi hagi una quantitat de neu que oscil·li entre els 10 i els 30 centímetres de gruix amb una qualitat de pols-dura.