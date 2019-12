El santuari del Miracle instal·larà el març 138 plaques fotovoltaiques

El santuari del Miracle, situat al municipi de Riner, ha fet un pas més en la seva aposta per les energies renovables amb la instal·lació de 138 plaques fotovoltaiques que abastiran d'energia el conjunt del recinte i produirà un total de 37,95 kw de potència.

La nova instal·lació, que es preveu començar a construir el mes de març, tindrà un cost de prop de 60.000 euros i consistirà en 138 mòduls que aniran situats a prop de les instal·lacions de la granja del santuari i a nivell de terra, de manera que no s'instal·laran a la teulada de cap edifici del recinte ja que es considera que la situació triada és la idònia per col·locar-hi les plaques fotovoltaiques. A més, el monestir assumeix els costos totals de l'obra perquè ho considera una iniciativa pròpia.

La nova instal·lació suposarà un màxim de potència de 37,95 kw provinent exclusivament d'energies renovables, tot i això, és possible que de vegades les plaques fotovoltaiques no arribin a abastir tot el conjunt del recinte del santuari i, per tant, es complementarà amb l'energia de l'actual proveïdor del santuari, Electra del Cardener, empresa amb la qual actualment tenen contractats 48 kw. Quan l'energia provinent de les plaques aconsegueixi cobrir el consum de totes les instal·lacions del recinte gràcies a les condicions meteorològiques favorables, l'energia sobrant serà posada a la xarxa.

El pare superior del santuari, Xavier Poch, assegura que «això suposarà un estalvi perquè les factures mensuals d'electricitat ens baixaran perquè consumirem menys de la companyia». «Hem comptat que amortitzarem la instal·lació en nou anys i mig i que també reduïrem l'emissió de CO2 anual en 22.000 kg», explica Poch, que també ha volgut afegir les dificultats que s'ha trobat el monestir per tirar endavant aquest projecte des del punt de vista burocràtic. «El fet que el monestir sigui un monument nacional situat en un espai d'interès natural ha comportat tot un seguit de requisits que ha fet laboriós concretar la situació i les condicions d'instal·lació d'aquestes plaques», afirma.



Un santuari conscienciat

Fa tres anys, el 2015, el santuari del Miracle ja va dur a terme una iniciativa amb l'objectiu d'utilitzar més energies sostenibles, potenciar l'autoconsum i reduir la contaminació amb la instal·lació d'una caldera de biomassa que ha seguit funcionant durant tots aquests anys. Aquesta caldera dona servei actualment a la cafeteria i a la Casa d'Espiritualitat.

A més, Poch destaca que el seu actual proveïdor d'energia, Electra del Cardener, és una de les empreses energètiques del territori que treballa amb una qualificació d'energia neta i que per això la van escollir en el seu moment.