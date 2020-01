Solsona recorda Xavier Jounou en el desè aniversari de la seva mort

L'Ajuntament de Solsona ha impulsat aquesta setmana una iniciativa per recordar l'alcalde i fill predilecte de la ciutat a títol pòstum Xavier Jounou, en el desè aniversari de la seva mort. Durant tota la setmana, ja des d'ahir, el consistori solsoní publicarà cada dia a les seves xarxes socials un escrit de Jounou representatiu del seu pensament i visió política que anirà acompanyat d'un retrat fet per l'artista Víctor Pallarès que l'identifica amb algun aspecte que el caracteritzava.

Xavier Jounou i Bajo (Solsona, 1959-2010) va morir el 13 de gener del 2010 en no poder superar un càncer de pàncrees. Era alcalde des del juny del 2007, i el representant polític amb la trajectòria més llarga a la corporació d'aleshores, ja que havia entrat a l'Ajuntament el 1995 com a portaveu d'ERC. La seva vocació de servei al poble, que compaginava amb la seva dedicació al camp, també es va fer palesa amb la seva vinculació al teixit associatiu local. Així, va formar part de diverses entitats de la ciutat com el CB Solsona, l'Agrupament Escolta Pare Claret, el Grup de Teatre Lacetània i l'Orfeó Nova Solsona.

En un ple convocat el mateix dia de la seva defunció, l'Ajuntament va aprovar proclamar-lo fill predilecte de Solsona com a agraïment oficial als serveis prestats en l'àmbit públic i de la col·lectivitat. En la moció de condol es posava en relleu que Xavier Jounou havia deixat «empremta entre tots els conciutadans que l'hem tractat, tant des del vessant personal com polític» i que en tots els seus actes havia evidenciat, «en tot moment amb coherència i tenacitat, la seva fèrria defensa dels valors identitaris de Solsona i Catalunya».

A partir d'un procés participatiu impulsat per la Taula d'Entitats Solsonines per dedicar un espai públic de la ciutat al desaparegut batlle, es va decidir posar el seu nom al Casal Cívic de Solsona.

Després de la seva sobtada malaltia i posterior mort a principi de l'any 2010, David Rodríguez va prendre-li el relleu a l'alcaldia de Solsona, càrrec que continua ostentant actualment en la que és la seva quarta legislatura al capdavant del consistori solsoní.

«Va ser un cop molt dur per a la ciutat que ens deixés d'una manera tan prematura i sobtada, ja que només van passar dos mesos i escaig des que vam saber de la seva malaltia fins que va morir», recorda Rodríguez, que recalca la seva gran tasca durant els seus anys a l'oposició. A més, Rodríguez destaca la influència de Jounou en el govern actual. «Nosaltres hem seguit el seu tarannà. Ell va impulsar una manera de fer les coses que és la que hem intentat seguir. Sempre tenia clar que havíem de ser curosos amb els detalls i que havíem de cuidar determinades coses, i això és el que hem intentat fer amb més o menys encert. Per a nosaltres ell és el mestre», explica el batlle solsoní. A més, subratlla que el fet de nomenar-lo fill predilecte no va ser cosa de l'Ajuntament, ja que la ciutat va organitzar una gran recollida de firmes per aconseguir-ho, fet que posa de manifest la seva vinculació amb la gent de Solsona.