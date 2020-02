L'Ajuntament presenta una app per anunciar defuncions

L'Ajuntament de Solsona posarà en funcionament «de manera imminent» l'aplicació per a mòbils Solidalis, que té l'objectiu de facilitar la comunicació de defuncions entre els veïns de la ciutat i dels municipis de la comarca on dona servei el tanatori municipal (tots excepte la Molsosa i els tres pobles que formen la vall de Lord: Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra i Guixers). Així ho va anunciar l'alcalde, David Rodríguez, en el transcurs de la presentació d'aquest nou servei, que va tenir lloc ahir a la tarda al centre cívic de Solsona.

L'acte va incloure les explicacions de Francesc Casals, l'impulsor de l'aplicació. Casals va definir Solidalis com «una plataforma que va més enllà de l'anunci d'una defunció i que vol acollir tots els esdeveniments que se succeeixen a l'entorn d'una mort», i va explicar que «Solidalis és una aplicació senzilla i intuïtiva, comuna per a la funerària, la família i la resta de persones».

Així, l'aplicació oferirà les dades personals del difunt i la possibilitat d'afegir-hi una fotografia per identificar-lo millor i l'edat, tot i que aquestes dues opcions són opcionals. Després de registrar-se a l'aplicació, l'usuari rebrà les notificacions de defuncions dels municipis que hagi seleccionat prèviament, i aleshores podrà compartir la informació, enviar una nota de condol (Casals va especificar que «només se'n pot enviar una perquè no volem que això es converteixi en un xat») o escriure al llibre de condol en format digital. Per la seva banda, l'administrador de la pàgina del difunt, que és un familiar, tindrà l'opció d'enviar una nota d'agraïment.

L'impulsor de Solidalis també va especificar que «hi ha tres dies per fer la nota de condol, després ja no serà possible».

A més a més, l'aplicació funerària també oferirà imatges del tanatori habilitat per a l'ocasió i els horaris per donar el condol personalment.



Un mort cada tres dies

Segons les estadístiques més recents, Solsona i la comarca registren una defunció cada tres dies, aproximadament. L'Ajuntament gestiona els serveis funeraris de manera exclusiva, tot i que fa uns anys una funerària privada va intentar, sense èxit, establir-se a la capital comarcal.

D'altra banda, l'actual tanatori municipal és ubicat a l'edifici que acull el Centre Sanitari del Solsonès, i tot i que hi ha el projecte de traslladar-lo a l'antic casal d'avis Sant Jordi, encara que no s'ha pressupostat.