Interior proposa substituir el cos de guaites per càmeres de videovigilància

El departament d'Interior proposa substituir els guaites forestals per càmeres de videovigilància. En un informe justificatiu que la direcció general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments ha fet arribar als sindicats, recullen que es tracta d'un model «insostenible» i argumenten que en deu anys (des del 2009) els guaites només han alertat de 37 avisos per columna de fum. L'informe recomana «deixar de prestar les tasques de detecció i vigilància d'incendis forestals mitjançant torres de vigilància». La proposta ja ha despertat el recel dels guaites, que qüestionen les xifres de l'informe i asseguren que les càmeres no poden suplir la seva feina: «No poden donar coordenades ni indicar l'evolució de la columna». Per aquesta raó el col·lectiu es va manifestar ahir davant del departament d'Interior.

L'informe justificatiu del canvi de model de detecció i vigilància d'incendis forestals per a l'any 2020, signat pel director general de Prevenció d'Incendis i Salvaments, recomana, literalment, «deixar de prestar les tasques de detecció i vigilància d'incendis forestals mitjançant les torres de vigilància de guaites» i proposa començar a instal·lar càmeres de vigilància «a les torres i instal·lacions» de la Generalitat que tinguin visibilitat sobre el territori susceptible de patir incendis. L'estudi considera que la desestacionalització dels incendis (com a conseqüència, sobretot, del canvi climàtic) i el fet que la ciutadania porti a sobre telèfons mòbils han fet el model «insostenible».

L'estudi recull que durant els darrers deu anys s'han produït un total de 10.000 avisos per incendis forestals i, d'aquests, només 37 els han fet els guaites forestals que hi ha repartits arreu del país durant la campanya d'incendis. També recull que les torres actuals són «clarament ineficients» perquè les instal·lacions no compleixen els requisits de prevenció de riscos laborals. Un dels guaites, Enric Vernedas, va dir en nom del col·lectiu que assegurar que en deu anys només han alertat de 37 columnes de fum «és una barbaritat que no s'ajusta a la realitat».

A Catalunya hi ha 48 torres de guaita i una plantilla màxima de 96 guaites. Segons Vernedas, les càmeres poden ser «un complement» a la feina dels guaites però, en cap cas, no poden substituir-los. «A l'estiu, la visibilitat a causa de la calitja o altres factors atmosfèrics pot ser dolenta i les càmeres se'n ressenten molt més que l'ull humà», diuen els guaites, que posen en relleu la seva feina a l'hora de «filtrar la informació. Som personal especialitzat i diferenciem entre fum i pols, estalviem molts recursos a l'administració cada estiu», va destacar Vernedas.